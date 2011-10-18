5 поводов сказать спасибо родителям

У всех детей мира есть одна общая черта. Дети - создания неблагодарные. То ли природа шутки шутит, то ли воспитание в чем-то тотально ошибается, то ли игры жизни это такие - не суть, важно другое.

Родители в нас вкладывают-вкладывают, а мы взрослеем и совершенно забываем, кому обязаны такими бесценными "инвестициями".

У большинства очень прочно засел в голове такой стереотип: родился ребенок, родители его воспитают, дадут образование, более-менее на ноги поставят и... уйдет этот ребенок во взрослую жизнь с гордо поднятым носом и уверенностью в том, что так оно и должно быть. Ан нет, не торопитесь носик задирать - осталось у вас несколько дел еще в "детской" жизни. Давайте мы их завершим, а уж потом вы подумаете, как вести себя дальше - в жизни-то взрослой вашей...

Итак, давайте поблагодарим наших родителей:

1. За то, что изменили свою жизнь ради вас

Вы задумывались над тем, что когда идея о вас еще не поступила в департамент проектирования в вашей семье, мама и папа жили совершенно другой жизнью? Наверное, примерно такой же, как и вы сейчас - все это заблуждения про другие времена, другие нравы.

Студентами были, путешествовали, веселились в шумных компаниях, встречали рассветы на берегу моря и сутки напролет бездельничали, наслаждаясь молодостью и ее вкусными подарками. А тут появились вы!

И вам обрадовались. И не обидно было на какое-то время забыть и про шумные компании, и про портвейн на рассвете, и сладкую лень, которой так порой хотелось себя побаловать. И начали родители ради вас новую жизнь - спасибо им за это!

2. За то, что не спали по ночам

Ох, молодые мамы и папы - это самый явный пример того, что человек может достаточно много времени не отдыхать полноценно, при этом нормально "функционировать".

Есть детки, которые с самого младенчества не давали родителям спать спокойно, которые любили покричать ночью, да так, чтобы соседи за берушами в аптеку ходили. А вырастают и снова же не дают повода для мам-пап отдыхать мирно - то дискотека, то какие-то сборы у друзей, то позднее свидание с весьма сомнительным типом - что делают мамы и папы? Правильно, опять не спят, переживают - за что им большое спасибо!

3. За то, что воспитали

Не буду много воды лить - зайдите на свою страничку в социалке какой-нибудь, что у вас в профиле написано? Таланты такие-то, интересы еще круче, хобби и увлечения - зашатаешься, а в графе "О себе" целое сочинение о том, какая я прекрасная - распрекрасная и всеобщая любовь друзей-товарищей моих - еще одно тому доказательство!

А теперь подумайте, какова заслуга ваших родителей в формировании такого чудо-портрета. Вспомните, как вам миллион книжек перечитали еще в то время, кода вы с горшком не расставались. Вспомните, как вас только и успевали, что приводить с одного кружка на другой, переодевать из танцевального костюма в спортивный. Вспомните, сколько времени родители потратили с вами на заучивание иностранных слов и кулинарные репетиции в кухонном фартуке. Вспомнили? А теперь скажите за это спасибо!

4. За то, что всегда рядом

Вернемся в тяжелые времена. Нет, не перестройки. Переходный возраст. Еще спорный вопрос, что тяжелее, но точно одно - для ваших родителей это время было нелегким.

Вы наверняка частенько подумывали о том, что вы совсем одни в этом мире, и никто не понимает, и не хочет, и более того - вряд ли вообще способен сделать это.

И подружка оказалась не подружкой, и свой парень не таким уж своим, и в школе все надоело, и все же на вашу голову. А потом вы повзрослели, но вас не переставали удивлять люди, которые рядом - кто-то отсеивался быстро, кто-то успевал потоптаться по сердцу и уйти, кто-то до сих пор рядом, но положиться вы на них не можете. И только родители всегда были и всегда будут рядом, как бы страшно, как бы плохо вам ни было - спасибо им за это!

5. За то, что дали вам жизнь

Жизнь - самое дорогое, что есть у человека. Она не всегда кажется благосклонной к вам, но это не повод умалять ее ценность.

Когда в очередной раз решите погрустить, вспомните о родителях - они вам подарили жизнь и столько всего в ней сделали, чтобы вы были счастливы - вы просто обязаны быть таковыми, обязаны тем, кто стал для вас ее началом.

Когда в очередной раз решите порадоваться жизни, вспомните о родителях - шанс быть счастливыми вы получили именно благодаря своим маме и папе. Так скажите же им спасибо за это, будьте благодарными детьми!

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