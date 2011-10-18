Чем полезна расторопша

Расторопша содержит около 200 разных полезных компонентов. Это витамины, микро- и макроэлементы, масла, смолы. Она лечит хронический гепатит, холецистит, панкреатит и органические поражения печени. Очищает печень и кишечник от шлаков, нормализует пищеварение, вылечивает аллергию, снижает уровень холестерина в крови. Способствует общему укреплению иммунитета, снижает риск сердечных и раковых заболеваний.

— Расторопша помогает усилить образование желчи и ее выведение, а также защитить клетки печени, которые не были повреждены, и вылечить "больные", — рассказывает черкасский врач-терапевт Василий Головатюк. — Жмых — измельченные семена — расторопши активизирует перистальтику кишечника, помогает при дисбактериозе, обладает способностью снижать уровень сахара в крови, очищает кровь, лечит варикоз. В семенах много витаминов группы В, нужных для регуляции жирового обмена, питания сердечной мышцы, для нервной системы, кожи, зрения.

В народе семена расторопши применяют и при зубной боли, при поносе. Измельченными в муку семенами вылечивают варикоз, очищают даже очень зашлакованную кровь и снижают уровень сахара в ней. Также растение широко используют для лечения кожных проблем, таких как витилиго, псориаз, угри, облысение.

Особая ценность расторопши в том, что ее применение не имеет противопоказаний и побочных эффектов.

gazeta.ua