Земля в XIX веке чуть не была уничтожена ударом кометы

Земная цивилизация около 120 лет назад, возможно, была на волоске от уничтожения - в августе 1883 года всего лишь в нескольких сотнях километров от Земли пролетели обломки кометы, удар которых по планете был бы эквивалентен 3 тысячам Тунгусских катастроф, пишет группа мексиканских астрономов в статье, размещенной в электронной библиотеке Корнеллского университета.

Как передает РИА «Новости», Гектор МАНТЕРОЛА (Hector Manterola) из Института геофизики Национального автономного университета Мексики и его коллеги изучали загадочные снимки, сделанные мексиканским астрономом Хосе Бонильей (Josй Bonilla) 12 и 13 августа 1883 года и опубликованные им в журнале LAstronomie в 1886 году.

Х.Бонилья во время наблюдений на обсерватории Закатекас (Zacatecas) в эти два дня зафиксировал 447 объектов, прошедших на фоне солнечного диска. Все они были окружены туманным гало и оставляли такой же след. Сам астроном не привел никакой гипотезы, которая могла бы объяснить наблюдавшийся эффект. Редактор журнала предположил, что эти объекты могут быть птицами, роями насекомых или пылью, проносившийся в поле зрения телескопа. Позже это явление интерпретировалось как первый в истории задокументированный случай появления НЛО.

Г.МАНТЕРОЛА и его коллеги заново проанализировали эти данные и пришли к выводу, что Х.Бонилья наблюдал комету, прошедшую очень близко к Земле и распавшуюся на многочисленные фрагменты.

"Согласно нашим расчетам, эти объекты пролетели на расстоянии от 538 до 8,06 тысячи километров от Земли, ширина объектов составляла от 46 до 795 метров, а длина - от 68 метров до 1,02 тысячи метров, масса - от 5,58*10^8 до 2,5*10^12 килограммов. Общая масса кометы до ее распада составляла от 1,83*10^12 до 8,19*10^15 килограммов", - говорится в статье.

Ученые отмечают, что единственный класс объектов Солнечной системы, который может быть окружен таким "туманом" - это кометы. Его присутствие говорит о том, что "комета Бонильи" распалась незадолго до момента ее обнаружения и не все летучие вещества успели испариться.

За последние 150 лет наблюдалось более 40 случаев распада комет на фрагменты. По мнению ученых, с кометой Бонильи могло произойти то же, что и с кометой Швассмана-Вахмана, распад которой наблюдался в конце 1990-х годов.

По оценкам группы Г.МОНТЕРОЛЫ, если бы комета не промахнулась, то на Земле могла бы произойти катастрофа планетарного масштаба.

"Эти объекты были близки к тому, чтобы врезаться в Землю. Более того, их размер был таким же или больше, чем размеры тела, породившего Тунгусскую катастрофу. Таким образом, если бы они столкнулись с Землей, мы могли бы получить 3275 Тунгусских катастроф за два дня, что возможно привело бы к исчезновению жизни", - делают вывод авторы.