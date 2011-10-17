Квашеная капуста предупреждает рак груди

Женщины говорят, что лист капусты может увеличивать грудь. Возможно это и так, но вот приложив лист ко лбу, вам точно удастся ослабить боль головы. Впрочем, капуста является полезной также и для груди. Только в случае её внутреннего приема, в качестве таблеток.

Минимальная дозировка – две порции в неделю, а максимальная – от 4 до 5. Это не представляет собой фантазии фармакологии, которые основаны на том принципе, что «подобное нужно лечить подобным», а является одним из достижений великой науки.

Толчок данному открытию удалось дать «польскому парадоксу»: польки у себя на родине практически никогда не болеют раком груди, а в эмиграции на территории США страдают от этого заболевания так же, как и остальные женщины. Причиной этого является квашеная капуста, которую нельзя продавать на территории США, она также является польским национальным блюдом.

newsland.ru