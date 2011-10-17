Таблетку "от головы" можно пить только 2 раза в месяц

Мозг быстро устает и первым стареет. Он за всю жизнь ни разу не обновляется. Тогда как кожа обновляется через 21 день, мышцы - через 20 лет. Чтобы сохранить голову светлой, невролог из Киева Татьяна Майкова советтует не нагружать мозг лишней информацией и не пить обезболивающих.

"От бешеного потока информации и ее анализа, которого от нас требует современная жизнь, мозг выходит из строя. За ним сдают другие внутренние органы и системы, так как он регулирует работу всего организма. Хотя конечно бывают случаи, когда болезни в голове являются вторичными. Например, отмирают какие-то участки мозга из-за тромбозаи сосудов. Словом, чтобы раньше времени не состариться, фильтруйте информацию и нагрузку на мозг. Особенно это касается тех, кому за 40. Потому что после 40 лет погибают 2 процента клеток мозга "- говорит врач.

Чем больше пить обезболивающих, тем чаще будет болеть голова. К лекарствам от головной боли легко привыкнуть. Позже придется лечить уже не мигрень, а зависимость от лекарств.

"Лекарства забирают у организма возможность лечиться самому. К ним быстро привыкают, особенно к цитрамону. Это мощное обезболивающее, еще и с кофеином. Цитрамон занимает первое место среди всех препаратов, которые чаще всего покупают в аптеках. Если приступ сильный, выпейте лучше НИМЕСИЛ. И вместе с врачом ищите причину боли "

Татьяна Майкова убеждена, что мигрень ничем не отличается от других видов головной боли. Ее причиной является прежде всего переутомление мозга с дефицитом энергии. Это неправильный образ жизни, большие нагрузки, дисфункция иммунной и гормональной систем.

"Мигрень изучали в течение многих веков. Люди понимали, что есть такая проблема, но не умели ее объяснить. Удивлялись даже, как может болеть кость. О мигрени писал Булгаков, Ницше, Фрейд, Юлий Цезарь. В 1988 главной причиной мигрени назвали сосудистые недуги. Многие врачи до сих пор придерживаются этого мнения. Но это не так. За много лет работы, мы обнаружили, что у многих людей приступы мигрени происходят без участия сосудов."

gazeta.ua