Айвовый мармелад - против депрессии

Слово «мармелад» происходит от названия айвы в Португалии - marmelo. Айва культивируется примерно в 40 мировых странах.

Археологам удалось установить, что айва представляет собой одно из наиболее древних растений, которые были «приручены». Притом, что плоды айвы являются жесткими и терпкими, первые посадки айвы в культуре возникли около четырех тысяч лет назад, на территории Азии.

Учитывая тот факт, что и в древние времена народы общались между собой - неудивительно, что распространенная еда стала популярной на территории стольких стран и континентов. Причем айва повсюду сопровождалась легендами.

Как ни странно, про морковку нет легенд, а ведь этот продукт является намного более распространенным! Тем не менее, жители Греции давали, чтобы новобрачные вкусили вкус айвы, и верили, что айва является любимым фруктом богини любви, Афродиты.

Полезные свойства айвы проявляются при малокровии, сердечно-сосудистых заболеваниях, заболеваниях дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, астме, нервных болезнях.

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