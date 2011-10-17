Избежать простуд помогает травяной чай и куркума

Сезонных простуд можно избежать, если пить много травяного чая, есть петрушку и блюда приплавленные куркумой. Столичный терапевт Виктор Маринович говорит, что хорошей профилактикой гриппа также будут имбирь и фенхель. Кроме того, эти растения уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"В осенне-зимний период своим пациентам я советую ежедневно принимать аскорбиновую кислоту, содержащую витамин С. И пить чаи из клюквы, черной смородины, шиповника. Есть ягоды малины. Их лучше замораживать, перетирать с сахаром или высушивать. При варке большинство витамина С разрушается от высокой температуры. Ягоды следует разводить в горячей воде, но не кипятком. Настоять несколько часов, затем долить еще немного горячей воды и пить теплый настой утром и вечером. "

В Львовской школе № 75 от гриппа и простуд тоже спасаются чаями. На четвертом этаже для учащихся обустроили фитобар. В комнате несколько стульчиков и длинный стол из школьных парт. Одновременно здесь поместится около 20 детей.

Здесь засушивают разные травы. Держат их в темных банках на стеллажах с надписями "Бузина черная", "Зверобой", "Мята", "Липа".

Также в фитобаре держат магнитофон. Руководство школы уверено, что под классическую музыку чай усваивается лучше.

"Благодаря этой оздоровительной программе наши ученики почти не болеют. Эпидемий мы обычно избегаем, школу на карантин не закрывают. Кроме фитобара, имеем еще отдельные комнаты с кварцевыми лампами. Туда тоже отправляем учащихся, которые простудились. Иногда выкладываем по классам нарезанные лук и чеснок. Запах неприятный, но результат того стоит" - рассказывает директор школы Светлана Кушнир.

Учителя тоже поставили себе в учительской металлический самовар, несколько пакетов с травами.

Школьников также оздоравливают с помощью мешочков, наполненных йодированной солью. Их каждое утро кладут детям на головы на 5-10 мин. Это будто бы укрепляет общее состояние организма.

"Это хорошая йодотерапии. У детей младших классов темя не очень твердое - йод легко проникает в организм. Мешочки имеют такое же действие, как и антиструмин - таблетки, которые когда-то давали от зоба. Родителям советуем делать такие упражнения дома ", - говорит деректор школы.

Из деревянной тумбы учительница достает несколько старых мешочков. Пальцами нащупывает в них гречку и горох.

- Раньше мы и такие делали, - объясняет она. - Тоже полезно. Горох, например, богат азотом, гречка - железом. Но йодированную соль ничем не заменишь. Время от времени ее нужно менять, потому что сбивается комками.

gazeta.ua