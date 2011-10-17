9 привычек для плоского живота

О плоском прессе мечтает каждая из нас. Но вот как внести в свою жизнь привычки, помогающие сделать животик плоским, знают не все.

1. Долой стресс!

2. Забудьте об алкоголе

3. Перестаньте курить

4. Ешьте побольше волоконной пищи

5. Пейте много воды

6. Не забывайте о костях, укрепляйте их

7. Занятия аэробикой

8. Втягивайте живот

9. Нагружаем брюшные мышцы

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