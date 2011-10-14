Во Франции учительница подожгла себя на глазах учеников

В городе Безье на юге Франции учительница математики подожгла себя в школьном дворе на глазах у учеников.

Как передает русская служба Би-Би-Си со ссылкой на министра образования Франции Люка ШАТЕЛЯ, 44-летняя женщина, облившись горючими материалами, подожгла себя, но осталась жива.

Инцидент произошел во время утренней перемены после достаточно агрессивного общения с учениками. С ожогами третьей степени тяжести учительницу доставили на вертолете в госпиталь в Монпелье.

Министр образования, посетивший госпиталь, заявил, что шокирован этим "безрассудным поступком".

Ученики школы и их родители сообщили, что отношения с учительницей математики складывались не лучшим образом. По их словам, она была настроена враждебно на последних родительских собраниях. Встреча 12 октября, которая была призвана устранить разногласия, к позитивным сдвигам не привела, говорят они.

На следующий день учительница принесла в школу канистру с бензином, провела первый урок в 9 часов утра, после чего на перемене вышла во двор и совершила самосожжение.

"Я увидел, как она горит, обхватив голову руками. Несколько человек пытались помочь ей", - рассказал один из учеников.

"Нет, оставьте меня. Мне не нужна помощь. Господь сказал мне сделать это", - кричала учительница, по словам школьника.

После инцидента руководство школы в Безье, где учатся около 3 тысяч детей и преподают 280 учителей, приняло решение отправить всех домой.

Некоторым ученикам и учителям потребовалась помочь психологов.