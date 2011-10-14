На Востоке России - землетрясение силой 6 баллов

На Востоке России прошло землетрясение силой почти 6 баллов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

«Сегодня в 16.22 в Амурской области произошло землетрясение силой 5,9 баллов на глубине 13 километров. Информации о жертвах и разрушениях нет», - говорится в сообщении.

Толчки ощущались в Сковородинском, Мазановском, Тындинском, Магдагачинском, Зейском районах и в городе Благовещенске. Информации о жертвах и разрушениях, а также нарушения жизнедеятельности не зафиксировано.

Эпицентр землетрясения зафиксирован в 760 километрах северо-западнее поселка Талакан Бурейского района Амурской области, в 25 километрах западнее поселка Соловьевск Тындинского района.

Пожарными подразделениями и оперативными группами производится комиссионный осмотр населенных пунктов.