Вегетарианство: за и против

Есть или не есть мясо, обсудили с организатором клуба "Вегетарианцев и веганов" Эмилем Бикташевым и фигуристкой Анастасией Гребенкиной.

Эмиль Бикташев рассказал, что не ест мясо с 1994 года, а с 2005 года питается только "растительной пищей". С тех пор у него "улучшилось здоровье". Он считает, что "как когда-то человечество отказалось от каннибализма", так теперь оно должно отказаться от употребления в пищу мяса. "Может, мы дожили до того периода, - предположил вегетарианец, - когда люди осознают, что кушать животных безнравственно". Он выразил уверенность, что "человек не был рожден хищником", поскольку у него "длинный кишечник", а длинный кишечник бывает только у животных, питающихся растительной пищей.

Бикташев уверен: если отказаться от мяса, но продолжать употреблять в пищу молочные продукты, в организме не будет нехватки полезных веществ, и не начнется никакого "разрушения костей". Он привел в пример Индию, где, по его словам, живет 500 миллионов вегетарианцев.

Эксперт отметил, что вегетарианцы в нашем обществе "существуют в оппозиции", а нужно стремиться к тому, чтобы люди хотя бы "нейтрально относились к вегетарианству". Он считает, что людям нужно "грамотно рассказывать, как переходить на вегетарианство", и они сами должны "выбирать, хотят они быть мясоедами или вегетарианцами".

В свою очередь, его оппонент, фигуристка Анастасия Гребенкина, сослалась на Библию, где, по ее словам, написано, что "бог дал нам животных, чтобы мы их употребляли в пищу". "Если тигр ест кролика - мы же не считаем это безнравственным", - сказала она. Если рассуждать так, как рассуждают вегетарианцы, можно предположить, что грибы и ягоды "тоже живут", и "их есть тоже безнравственно", заявила Гребенкина.

Фигуристка убеждена: если перестать употреблять мясо, "в организме появится недостаток белков и жиров", и он не будет "нормально развиваться", это также может привести "к разрушению костей" и вообще - к смерти.

Анастасия Гребенкина подчеркнула, что не призывает "есть мясо на обед, на завтрак и на ужин". Она считает, что все должно быть "в меру". Она сторонница "сбалансированного питания".

Громкий скандал разгорелся в Германии вокруг рекламы ресторана, предлагающего отведать человеческого мяса, а для этого якобы надо пожертвовать часть собственного тела. На объявление в интернете откликнулись сотни людей - впрочем, большинство из них просто любопытные шутники. Однако потом выяснилось, что вся история - лишь ловкая провокация немецкого Вегетарианского союза.

1tv.ru