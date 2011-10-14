Похудеть поможет морская соль

- Морская соль улучшает микроциркуляцию крови и обмен веществ, увлажняет кожу и делает ее более упругой, укрепляет ногти, снижает потливость, лечит заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем и бессонницу. - Рассказывает Жанна Мартын, 49 лет, провизор львовской аптеки.

В случае специфических заболеваний нужно проконсультироваться у врача, — говорит Жанна Мартын. — Рекомендуется принять 10 процедур на протяжении 10–15 дней.

Морскую соль растворяют в теплой воде (37 градусов) из расчета 100 г на ванну. Купаться в ”подсоленной” воде можно не долее 15–20 минут. После процедуры следует принять душ без мыла и полчаса отдохнуть.

gazeta.ua