Еще одно полезное свойство зеленого чая

О полезных свойствах зеленого чая для организма упоминалось уже неоднократно. Новое исследование американских врачей показало, что компоненты зеленого чая могут предотвращать развитие воспаления в клетках мочевого пузыря.

Особые вещества, которые носят название катехинов, способны контролировать процессы воспаления в клетках различных органов, в том числе и мочевого пузыря.

В исследовании ученые подвергали нормальные и раковые клетки воздействию перекиси водорода, которая способна повреждать или убивать клетки. Кроме того, некоторые препараты были обработаны основными веществами, которые содержатся в зеленом чае: эпигалокатехином и эпикатехином в течение 23 часов.

Оба вещества в концентрации, которую в организме можно достичь, путем ежедневного употребления зеленого чая, существенно защищали клетки от воспаления и повреждения.

«Мы обнаружили, что катехины зеленого чая защищают клетки мочевого пузыря как в воспаленном состоянии, так и в невоспаленном при воздействии на них перекисью водорода.

Необходимы дальнейшие исследования, но уже сейчас очевидно, что растительные элементы зеленого чая могут лечить мочевой пузырь от заболеваний, возникающих в результате травмы или воспаления», - рассказал доктор медицинских наук Майкл Канселор.

Эти данные говорят в пользу того, что биологически активные добавки на основе зеленого чая могут иметь положительный эффект на состояние мочевого пузыря при огромном количестве разных заболеваний.

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