В США мужчина убил 8 людей в парикмахерской
11:01, 14 октября 2011Зарубежные новости
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Страдал от посттравматического стресса
В американском курортном городе Сил-Бич (штат Калифорния) задержан мужчина, убивший в четверг 8 человек в парикмахерском салоне, еще один человек был тяжело ранен.
Как сообщает радио «Свобода», по данным полиции, среди убитых - бывшая жена нападавшего, с которой он судился за право опекунства.
Стало известно также, что он бывший матрос и страдает от посттравматического стресса после инцидента на море.
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