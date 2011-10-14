В США мужчина убил 8 людей в парикмахерской

В американском курортном городе Сил-Бич (штат Калифорния) задержан мужчина, убивший в четверг 8 человек в парикмахерском салоне, еще один человек был тяжело ранен.

Как сообщает радио «Свобода», по данным полиции, среди убитых - бывшая жена нападавшего, с которой он судился за право опекунства.

Стало известно также, что он бывший матрос и страдает от посттравматического стресса после инцидента на море.