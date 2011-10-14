Характер начальника влияет на здоровье подчиненных

Характер начальника оказывает значительное влияние на состояние здоровья работников, сообщили испанские исследователи.

Ученые провели исследование, в ходе которого сравнили расходы на здравоохранение у сотрудников компаний с авторитарным и демократическим управленцем. Оказалось, что чем меньше работник мог влиять на свой рабочий график, чем меньше имел возможность повышать квалификацию и продвигаться по службе, тем чаще он болел. Наиболее чувствительным к характеру начальства оказалось психическое здоровье и состояние сердечно-сосудистой системы подчиненных.

Эксперты установили, что командный дух в компании, более неформальное поведение начальника и возможность получать новые знания помогали сотрудникам меньше уставать и оставаться здоровыми. Также большое значение имеют отношения с коллегами и система вознаграждений, дополнили ученые.

newsland.ru