Какую йогу лучше выбрать?

"Современная йога имеет десятки разновидностей. В них есть похожие элементы, но ставятся совершенно разные акценты. Поэтому важно выбрать ту йогу, которая подходит именно вам "- говорит столичный тренер по йоге 35-летняя Ирина.

Самая распространенная - хатха йога. Почти все современные виды является ее разновидностью. Это направление начавшееся еще в 6 в. Н.э.

"Хатха-йога построена на определенных позах - асанах. Выполнять их сравнительно не сложно, поэтому этот вид чаще всего выбирают начинающие. На занятиях много внимания уделяем дыханию, расслаблению и медитации. Цель хатха-йоги - достичь душевного покоя и баланса между телом, духом и окружающим миром "

Динамичной является аштанга-йога. Этот вид напоминает аэробику - все упражнения выполняются очень быстро. Позы повторяется в одной и той же последовательности в определенном дыхательном ритме.

"У вас должна быть хорошая физическая подготовка, чтобы заниматься такой йогой. Здесь одна поза тут же переходит в другую. Грубо говоря, мы перепрыгиваем. Вообще этот энергичный вид йоги был разработан для подростков, чтобы они имели где тратить свою энергию "

Медленной и плавной есть йога Айенгара. Все позы долго держатся, их следует выполнять с высокой точностью.

"Это тоже для начинающих и тех, кто не любит напрягаться. Все легко и просто. Начинаем с самых простых поз, постепенно их усложняя. Если регулярно практиковать эту йогу, ваше тело станет сильным, гибким, более симметричным. Выравниваются энергетические каналы, что важно для душевного равновесия "

Бикрам-йогу часто называют горячей. Занятия проводятся в комнате, где воздух нагрет до 40 градусов. От этого мышцы становятся эластичными, а из организма выводятся токсины.

"На эту йогу ходит меньше людей. Во-первых, надо иметь отменное здоровье, особенно сердце и сосуды. Во-вторых, занятие длится 90 минут и за это время мы проходим 26 поз. Это довольно сильная нагрузка, не каждый выдержит. Такие занятия полезны тем, кто хочет похудеть "

Силовая йога подходит спортсменам. Позы в ней меняются очень энергично, без определенной последовательности. Эта йога требует большой концентрации внимания.

Довольно популярна Йогалатес. Она помогает поддерживать тело в хорошей форме, подходит всем. В ней сочетаются медитатация, упражнения на гибкость, силовые упражнения.

"Есть еще йога для беременных, для малышей и мам, парная йога, для сердечников и даже сидящих в инвалидной коляске. Не обязательно практиковать лишь один вид йоги, можно чередовать несколько. Главное, заниматься систематически. Перед занятиями не наедайтесь. Упражнения легче делать на голодный желудок. Но пейте много воды до и после занятий."

gazeta.ua