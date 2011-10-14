Чем опасно окрашивание волос

Окрашивание волос может привести к серьезным кожным заболеваниям. Сегодня все больше и больше подростков страдают от последствий радикального окрашивания. Основная возрастная группа пострадавших – подростки 12-16 лет.

По мнению многих женщин, красящих волосы в радикальные цвета, краска которую они используют, в конце концов, смоется, волосы отрастут новые, так что процедура не представляет особенной угрозы для здоровья.

Однако дерматологи утверждают обратно и призывают родителей и детей задуматься, настолько ли безвредна сомнительная краска для волос.

С увеличением количества молодых людей, которые красят волосы химическими красителями, увеличивается количество аллергических реакций, которые они вызывают. Пара-фенилен-диамин и другие аллергенные агенты включены в состав более чем двух третей красок, которые имеются на рынке. Аллергия на данный компонент стала настолько серьезной медицинской проблемой, что он был запрещен в таких странах как Франция, Германия и Швеция. Текущее законодательство Евросоюза позволяет производителю добавлять данный ингредиент в количестве до 6% от общего количества красителей.

Он может вызывать воспаление кожи, в том числе сыпь, причем не только на коже головы, но и на лице. Многие жертвы после окрашивания столкнулись с тем, что их лицо распухло. При возникновении подобной реакции на компонент краски, необходимо срочно обратиться к врачу. Не редко жертвы окрашивания нуждаются в срочной госпитализации.

Ученые в Калифорнии еще в 2002 году установили связь между частым использованием краски для волос и раковыми заболеваниями.

Однако специалисты предупреждают, что замены вредному веществу нет и оно все равно будет содержаться в перманентных красителях для волос. За последние шесть лет количество дерматитов от использования красок увеличилось почти вдвое.

По мнению экспертов, большое количество проблем возникает по той причине, что клиенты не следуют в точности руководству, которое написано на упаковке и нарушают процесс окраски, в связи с чем и получают такие тяжелые аллергические реакции.

Исследователи также пришли к выводу, что по волосам человека можно определить его настроение. Шелковистые волосы считаются несомненным признаком душевного спокойствия. Когда человек на душевном подъеме, в кровь поступают особые вещества, которые расширяют сосуды и улучшают снабжение тканей кислородом. А вот из-за психоэмоциональных перегрузок, длительных стрессов состояние волос может ухудшиться. Не зря же говорят, что от "радости волосы вьются, а от горя секутся".

utro.ua

