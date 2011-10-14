Полезные свойства соков зависят от их цвета

Японские ученые разделили полезные свойства соков в зависимости от цвета напитка.

Специалисты выяснили, что соки красного цвета ускоряют кровообращение, дают энергию. Это соки из томатов, черешни, редиса, краснокочанной капусты.

Оранжевые соки должны помочь создать хорошее настроение и повысить жизненный тонус. Их делают из апельсинов, моркови, тыквы, абрикосов. Желтые соки освежают и стимулируют двигательные функции, помогают при запорах. Это соки из лимонов, ананаса, грейпфрутов, яблок, персиков, бананов, манго, папайи.

Зеленые соки очищают кровь и успокаивают. Их делают из всех зеленых лиственных овощей. Синий сок полезен при головной боли, тонизирует. Его делают из слив, черники, винограда.

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