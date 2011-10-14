Как избавиться от морщин и подтянуть кожу лица

Для того чтобы избавиться от морщин на лице, а также подтянуть кожу и мышцы отвисших челюстей, нужно туго собрать волосы в пучок посредине головы. Так делать каждый день, затягивая узел каждый раз туже. Делать так, пока не будет желаемых изменений. Это наступит достаточно быстро.

Раз или два в месяц делайте маски из глины на лицо, шею и участки возле плеч. Глина прекрасно стимулирует кровообращение, благодаря чему ткани напитываются питательными веществами, а также разглаживает кожу. Кстати, эта процедура полезна для щитовидной железы. Это средство мощного действия, и им нельзя злоупотреблять.

Несколько раз в неделю, а можно и ежедневно надувайте воздушные шары. Это упражнение прекрасно крепит и подтягивает все мышцы лица, а также лечит органы дыхания.

Еще одно упражнение для лица и шеи, защитит от образования второго подбородка и отвисания кожи. Его нужно делать каждое утро после пробуждения. Медленно подняться на носках, одновременно поднимая руки над головой и отклоняя голову назад как можно больше. Плавно опуститься на всю стопу и наклонить голову максимально вперед, прижав подбородок к груди. Потом голову поочередно наклонить влево и вправо.

Повторить этот комплекс несколько раз. После этого сделать несколько оборотов головой влево и вправо.