В Латвии отменили смертную казнь

Сейм Латвии в четверг в окончательном чтении поддержал 13-й протокол Европейской конвенции прав человека о полной отмене смертной казни.

За полную отмену смертной казни проголосовало большинство депутатов Сейма. Чтобы протокол вступил в силу, его должен одобрить президент Латвии.

Напомним, с сентября 1996 года в Латвии действует мораторий на смертную казнь. Сейчас смертная казнь может применяться только в военное время и лишь к совершеннолетним мужчинам, совершившим убийство при отягчающих обстоятельствах.

Напомним, в марте власти американского штата Иллинойс отменили смертную казнь. Поэтому 15 приговоренных к смертной казни приговор заменили на пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

news.zn.ua