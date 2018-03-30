Дети врут, защищаясь от авторитаризма взрослых

Ребенок с детства привыкает к тому, что хитрости и небольшая ложь есть в жизни. На этом построена значительная часть сказок. Однако вопрос в том, сколько лжи идет от ребенка. Если это бывает иногда и она малозначима, на этом особенно не следует зацикливаться. И родителям не нужно карать ребенка. Лучше разобраться в этой ситуации и мирно поразговаривать с ним. Здесь нужно учитывать, что дети "пробуют на вкус" разные жизненные ситуации. Они пропускают все, что видят, через себя. В том числе и ложь, испытывая, как на это среагируют взрослые.

В любом случае не следует отвечать ребенку на ложь недоверием. Лучше быть лишний раз обманутым ребенком, чем безосновательно ему не доверять и пытаться поймать на неправде.

Следует ли обвинять во лжи маленьких деток? Нет, потому что правильнее это было бы называть фантазией. У детей дошкольного возраста как раз идет востановление образного мышления, и оно нуждается в своей тренировке. Из-за этого малые дети любят выдавать желаемое за действительное, мнимо создают себе ситуации, которые являются для них привлекательными. То есть они не преследуют сознательной цели скрыть правду.

О преднамеренном укрывательстве правды, введения в заблуждение можно говорить уже у детей младшего школьного возраста (6-11 лет). Более сложные механизмы имеет ложь в подростковом возрасте (11-15 лет). С половым созреванием психика подростка становится нестабильной. Поэтому, с одной стороны, они могут быть впечатлительными, с другой - агрессивными. У детей подросткового возраста ложь нередко является формой бунта против педагогов или родителей, миру взрослых в целом.

Однако в обеих возрастных категориях это по большей части обусловлено воспитанием в семье. Чаще всего обманывает тот ребенок, в чьей семье преобладает директивный стиль общения. В ней мнение ребенка практически не учитывается. Родители общаются с ребенком авторитарно, на языке приказов и наказаний. Конечно, ребенок пытается избежать наказания, поэтому и прибегает к укрывательству правды за ширмой лжи. К тому же в этом возрасте психика ребенка еще очень впечатлительна, и ей больно слушать длинные нотации.

В таком случае ложь является защитной реакцией ребенка, способом преодолеть свой страх перед наказанием и признанием своей неудачи. Так ребенок защищает полноценность своей личности. Поэтому родителям следует знать, что ложь - это последствие неправильного воспитания ребенка. И, прежде всего, именно родителям следует пересмотреть свое отношение к ребенку.

"Приучить" детей ко лжи могут и сами родители, даже не замечая этого. Крайне знакома ситуация, когда матери ребенка кто-то звонит по телефону, а она просит сообщить, что ее нет дома. Или другая ситуация - родители обманывают ребенка, обещая что-то купить, и не выполняют этого. Со временем у ребенка формируется стереотип, что обманывать - это нормально. И он начинает делать аналогично.

Чтобы ребенок не врал, не имел других негативных форм поведения, в семье должны воцариться доверие и партнерские взаимоотношения. Если ребенок в чем-то ошибся, его не нужно карать за ошибки. Вместо этого сесть вместе с ребенком и проанализировать их с позиций дружбы, опыта старшего. Спрашивайте ребенка: "Почему ты ошибся? Какие ты из этого сделаешь выводы?" И пытайтесь избегать нотаций: "А я же тебе говорила", "Я так и знала", "А это потому, что ты меня не слушал" и т.п. После доверчивого разговора ошибка ребенка станет для него драгоценным даром опыта. И в дальнейшем он будет пытаться избежать такой ошибки.

Памятка для родителей

Воспринимайте ребенка безусловно. Любите его не за то, что он хороший, умный, способный, хорошо учится, помогает. Любите его просто за то, что он есть.

Можно выражать свое неудовлетворение отдельными действиями ребенка, но не ребенком в целом.

Можно осуждать действия ребенка, но не его чувство. Если эти чувства появились, следовательно, для этого есть основания.

Неудовлетворение действиями ребенка не должно быть систематическим, иначе оно перерастет в непринятие.

Постепенно, но неуклонно снимайте из себя беспокойство и ответственность за личные дела вашего ребенка и передавайте их ему.

Давайте возможность ребенку встречаться с негативными последствиями его действий или бездеятельности. Только тогда он будет взрослеть, и становиться "сознательным".

Карайте ребенка, когда это нужно.

Помните, что ребенок постоянно ищет и даже борется за позитивное отношение к себе. Потому что позитивное отношение к ребенку - это основа его психологического выживания.

Алина ШИШОК, психолог