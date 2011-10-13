Почему нельзя глотать зубную пасту

Из чего состоит ваша зубная паста? Из фтора? Или она … с кальцием? Или с травами? Вы не знаете точного ответа на этот вопрос. Мы расскажем вам о «подводных камнях» чистящего средства номер один для зубов. И почему на всех без исключения тюбиках пасты значится надпись: «Не глотать»?

№1 Сахарин

Удивительно, но факт: то, что разрушает зубы, входит в состав пасты. Разработчики состава еще в далеких 70-х хотели отказаться от столь привлекательного сладкого вкуса, но не смогли. Мы до сих пор чистим зубы от сладкого … сладким.

№2 Глицерин

Из зубной пасты, конечно, никакой бомбы не получится. Глицерин нужен в составе лишь для того, что бы паста была «вечной»- не засыхала. Проглотив ее, вы не взорветесь, но проблемы с желудком получите.

№3 Парафин

Что общего у свечей и зубной пасты..? Казалось бы, ничего! Но именно схожий состав, а точнее – парафин позволяет пасте иметь такую вязкую консистенцию и легко выдавливается из тюбика. Но его попадание в пищеварительную систему может привести к тошноте, рвоте и запорам.

№4 Ментол

Ощущение свежести дыхания – это еще одна причина, почему стоит чаще чистить зубы. Но не многие знают, что избыток ментола в пасте влияет на сердечно сосудистую систему.

№ 5 Формальдегид

Именно это вещество убивает все известные бактерии и микробы, скопившиеся за время сна и еды. Но помимо противомикробного действия формальдегид является токсичным. Будь его больше в составе пасты — оно бы проявило свои «скрытые» способности.

Формальдегид влияет на генетику, органы дыхания, зрения и кожу. Вероятность того, что в зубной тюбик попадет больше вещества, чем надо, крайне мала. Но если случится прецедент то — желтуха, повреждение печени и почек, и даже смерть.

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