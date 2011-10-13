На острове Бали произошло землетрясение

На острове Бали в Индонезии в результате землетрясения пострадали более 20 человек, среди которых один иностранный турист.

Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло сегодня утром, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

Представитель местной службы по чрезвычайным ситуациям сообщил, что на Бали в курортном городе Кута ранены 23 человека, многие здания повреждены. Национальная принадлежность иностранного туриста, пострадавшего от стихии не уточняется.

Эпицентр подземных толчков располагался в 100 километрах к юго-западу от Бали, очаг залегал на глубине 61 километра.

По данным центра предупреждения цунами, располагающегося на Гавайях, угрозы цунами нет. О том, что появление приливной волны маловероятно, сообщил и сейсмологический центр Индонезии.