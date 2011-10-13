Что есть для здоровья сердца?

Избыток натрия и дефицит калия в рационе питания вредны для сердца, установили американские врачи.

Во время исследования медики наблюдали за 3 тысячами пациентов с диагностированной гипертонией. В результате сделаны следующие заключения: для здоровья сердечно-сосудистой системы нужно максимально ограничить потребление соли, но обогатить диету калием, который содержится в цитрусовых, молоке, бобовых, брокколи, бананах и зеленых овощах.

Врачи объясняют, что калий регулирует кровяное давление и нормализует сердечный ритм.

likar.info