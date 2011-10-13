8 продуктов для укрепления волос

Увы, о проблеме выпадения волос знают не понаслышке не только мужчины. Женщины практически постоянно сталкиваются с такой проблемой. Где-то феном пересушили, где-то выбрали не самую щадящую краску, где-то сделали причудливые кудряшки, пожертвовав здоровьем своих волос ради красоты. И начались проблемы...

Расческа вся в волосах, которые сыпятся и сыпятся, лишний раз заплестись боишься, и к утюжку для укладки уже даже и не подходишь. Что делать, когда красота волос тускнеет?

Никаких масок/шампуней/инъекций мы вам рекомендовать не будем. Сегодня только о решении этой проблемы изнутри. Чем будем питаться, чтобы укрепить волосы? Итак, небольшой рацион, полезный для укрепления нашей красоты.

1. Пшеница

Пшеница богата железом. Ешьте хлеб, булочки и другие мучные изделия. Единственный момент - ну вы меня поняли уже наверняка: пытаясь укрепить волосы таким образом, не забывайте о своей фигуре, поэтому не переусердствовать вам!

2. Цитрусовые

Апельсины, грейпфруты, лайм, лимон - выбирайте, что вам больше по душе, и наслаждайтесь легким десертом. И вкусно, и полезно - ведь все цитрусовые содержат в себе витамин C, а он стимулирует рост волос.

3. Миндаль

Миндаль богат витаминов Е, более того, он содержит много протеина. Миндаль называют еще природным аспирином.

Представьте себе - 15 орешков миндаля = 2 таблеткам аспирина. Так что кушайте орехи, и у вас не только волосы будут сильными, но и головные боли пройдут.

4. Говядина

Сейчас вегетарианцы занервничают, но содержание полезного для волос цинка, железа, белка и витамина А, возможно, станет даже для них мотивацией стать мясоедом!

Рекомендуем вам хотя бы два раза в неделю есть кусочек мяса. Если же вы все-таки убежденный вегетарианец, замените мясо яйцами и яичными белками.

5. Соя

Соя и соевые продукты способны поднять уровень гемоглобина в теле человека. Ты питаешь свой организм кислородом и наделяешь волосы новой силой и красотой.

6. Рыба

Рыба в принципе очень полезна, и для волос в том числе. Многие даже рыбный жир пьют в этих целях. С рыбой вы получаете белок, цинк, витамин В12. Если можете себе позволить лосось и семгу - позвольте!

7. Лук

Чего скривились? С детства вам мама говорит - лук полезен! А мама неправду не скажет и плохого не пожелает. Поэтому ешьте на здоровье, к тому же - в нем много веществ, полезных именно для волос.

8. Творог

Нежирный творог полезен не только для здоровья волос, но также для ногтей и зубов. Больше кальция и белков!

Кроме всего этого, вам стоит уделить особое внимание своему рациону, если у вас ярко выраженный жирный или сухой тип волос.

В первом случае вам стоит постараться убрать из своего привычного меню жирное. Если можете себя заставить есть меньше жареного, а больше овощей и фруктов - заставьте.

Если же у вас сухие волосы, вам также рекомендуется отойти от жареных блюд, и больше кушать салатов, сыров, овощей, сыра, яиц.

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