Ложиться спать нужно до 22 часов

Наутро не будет болеть голова и весь день будет активным, если правильно спать. Столичный невролог Татьяна Майкова советует засыпать до 22 час.

"К полуночи должен пройти хотя бы один биологический цикл сна. Он длится час-полтора. В первой половине ночи проходят самые длинные и самые необходимые для организма фазы сна. Всего их 5. Они дают нам энергию. Если человек не набрал ее достаточно ночью, то начинает подбирать в течение дня. Отсюда усталость, плохая сосредоточенность, ухудшение памяти "

Невролог говорит, что все люди по природе - жаворонки. А "совы" - это выдумки цивилизации.

"Не стоит перечить природе, она мудрее. Нет человека, который видит в темноте, как сова. А то, что придумали искусственный свет, еще ничего не значит. Просыпаться надо в 6-7 утра, но без будильника. Если заснуть в 22, через 8 часов вы проснетесь сами. Не срывайтесь сразу на ноги. Полежите еще немного, потянитесь, настройте себя на хороший день"

Чтобы не нагружать мозг, лучше отказаться от кофе и черного и зеленого чая.

"Помните, когда пьете эти напитки, всегда немного грешите. Они должны приносить удовольствие, но не быть регулярными. Так же много кофеина содержит зеленый чай, хотя говорят только о его полезности. Он еще больше тонизирует, чем черный, потому молодой, а не высушен. Его выращивают в жарких странах. В организме чернокожих людей от природы есть много тормозных веществ. Зеленый чай им необходим для возбуждения. В белой расы таких веществ мало, поэтому любая стимуляция роковая "

Следует пить травяные чаи, фруктовые, воду. Если очень хочется кофе - можно без кофеина. Она так же приятно пахнет и вкус почти не отличается.

"Люди придумали много стимуляторов и сами от них умирают. Опий когда-то снизил активность американской цивилизации. Алкоголь погубил все средиземноморские империи. Пришли варвары, которые не знали, что такое алкоголь, а эти наслаждались жизнью и чем это все закончилось? Чай, кофе , мате - стимуляторы, которые дают столько энергии, сколько потом не хватает для организации нормальной жизни."

gazeta.ua