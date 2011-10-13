Разгрузочные дни на чёрном чае с молоком и медом

Киевлянка София Наконечная дважды в неделю устраивает разгрузочные дни. За день выпивает полтора литра черного чая с молоком и медом. За первый месяц сбросила 4 кг.

"Эту процедуру мне посоветовала мама. Она делает разгрузочные дни каждую неделю. Это позволяет сохранять прекрасную форму. Даже в 50 лет моя мама может похвастаться 65-сантиметровой талией", - сказала девушка.

Разгрузочные дни София делает во вторник и четверг. Утром заваривает крепкий черный чай. До 1,2 л чая добавляет стакан нежирного молока и столовую ложку домашнего меда. В термосе напиток берет с собой на работу.

"Когда хочется есть, выпиваю стакан чая. Чувство голода проходит сразу. Мед обладает углеводами, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности. В молоке есть белки и кальций, которые необходимы организму как строительный материал. А натуральный чай богат микроэлементами, обладает способностью выводить из организма вредные вещества".

В течение разгрузочного дня София рекомендует выпивать около 2 л воды.

"В такие дни вода необходима организму. Ведь молоко и чай обладают мочегонным и желчегонным действием. Можно пить минеральную или обычную воду".

gazeta.ua