Лучшие мужья - врачи и юристы

Если мужчина любит свою работу, значит, он в гармоничен в сексуальной жизни, - выяснили психологи. Исключение составляют трудоголики, которым в жизни - не до секса.

В целом, профессия мужчины влияет на его сексуальную жизнь. Крупные начальники часто боятся серьезных близких отношений - они считают, что женщинам нужны только их деньги.

Среди математиков и программистов немало любителей виртуального секса из-за склонности к замкнутости. Мужчины, чья работа связана с точностью - пилоты, машинисты - стабильные и верные в интимных отношениях. А мужчины-продавцы и учителя любят разнообразие в сексе, пишет sexyweek.ru.

Наиболее внимательными к своей женщине психологи считают мужчин-юристов, врачей и психологов.

Как сообщал MIGnews.com.ua, немецкие специалисты доказали, что брак с точки зрения продолжительности жизни более выгоден для мужчин, чем для женщин. Как показывают социологические исследования, женитьба на младшей по возрасту женщине увеличивает продолжительность жизни мужчины. Зато на продолжительности жизни женщины негативно влияет любая разница в возрасте с мужем.

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