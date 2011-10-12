Вода "смывает" болезни

В университете штата Мичиган в США научные сотрудники провели исследование, которое помогло им удостовериться в терапевтическом и антистрессовом воздействии воды на тело и психику человека. Люди издавна замечали, что вода помогает «смыть» с тела негативные эмоции, неприятные ощущения, избавиться от телесного дискомфорта и депрессивного состояния, а также расслабиться после трудного дня.

По мнению психологов, умываясь или принимая ванну, человек бессознательно связывает внутри себя очищение тела от физической грязи с очищением психики от грязи ментальной. Именно поэтому даже простое мытье рук или умывание лица помогает справиться со стрессом и привести свое душевное состояние в порядок. Исследованием в Мичигане руководил Спайк Ли, и в ходе своих наблюдений он пришел к выводу, что вода способна устранять не только негативные эмоции, но и положительную эмоциональную реакцию от каких-либо событий. В частности, по мнению Ли, контакт с водой у человека, испытавшего сильную радость, может в какой-то мере уменьшить его чувство удовлетворения от произошедшего события.

В исследовании Спайка Ли участвовали несколько добровольцев, которым было поручено представлять некие аморальные действия, как свои, так и окружающих людей. После этого психологи проводили с испытуемыми тесты, призванные изучить степень их чувства вины. Некоторых добровольцев исследователи тестировали в чистой комнате с возможностью вымыть руки, а другие отвечали на вопросы теста в грязном и неубранном помещении.

Результаты тестов показали, что добровольцы, находившиеся в грязной комнате, испытывали более активное чувство вины и считали более безнравственными как себя, так и других людей. Люди, которые имели возможность помыть руки во время теста, считали себя менее виноватыми в тех или иных действиях. Таким образом, вода помогла им отчасти снять чувство вины и дискомфорта.

medinfo.ua