Тыквенная диета
Поможет похудеть на 10 кг за неделю
"Каждую осень покупаю много тыкв и ем всю зиму. Это помогает сбросить лишние килограммы и не набирать новые "- говорит львовянка 29-летняя Наталья Пензеник. Она воспитывает 3 детей. После последних родов поправилась на 15 кг. Похудела за два месяца благодаря тыквенной диете.
"100 граммов тыквы имеет всего 23 калории. И при том этот продукт очень полезен, имеет много витаминов. В тыкве очень редкий витамин Т, который помогает жирам быстрее розчеплюватися. "
Диета от Натальи рассчитана на 12 дней. Проходит она в три этапа.
"Ем блюда из тыквы на протяжении четырех дней. Потом столько же времени перерыв и опять диета. Все очень просто. Для такого похудения не нужно себя мучить психологически. "
В первый день надо позавтракать тыквенной кашей без сахара. Можно чайную ложку меда. Затем выпить чай из ромашки.
На обед - тыквенный суп и салат из натертой тыквы и яблок
Ужин - 250 г оладий из тыквы, чай из мяты
Второй день
Завтрак - Тыквенный салат, чай или кофе без сахара
Обед - овощной или тыквенный суп
Ужин - сырые или печеные яблоки, травяной чай
Третий день
Завтрак - Тыквенно-рисовая каша без масла и сахара. Чай
Обед - суп с фрикадельками из нежирного мяса
Ужин - Тыквенный салат с ананасом
Четвертый день
Завтрак - салат из тыквы
Обед - борщ нежирный, запеченный перец
Ужин - запеченная тыква с нежирным сыром
"Если очень хочется есть, можно перекусить фруктами. Тем, у кого проблемы с поджелудочной, лучше посоветоваться с врачом перед такой диетой. Им сырая тыква может навредить "