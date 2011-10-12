Тыквенная диета

"Каждую осень покупаю много тыкв и ем всю зиму. Это помогает сбросить лишние килограммы и не набирать новые "- говорит львовянка 29-летняя Наталья Пензеник. Она воспитывает 3 детей. После последних родов поправилась на 15 кг. Похудела за два месяца благодаря тыквенной диете.

"100 граммов тыквы имеет всего 23 калории. И при том этот продукт очень полезен, имеет много витаминов. В тыкве очень редкий витамин Т, который помогает жирам быстрее розчеплюватися. "

Диета от Натальи рассчитана на 12 дней. Проходит она в три этапа.

"Ем блюда из тыквы на протяжении четырех дней. Потом столько же времени перерыв и опять диета. Все очень просто. Для такого похудения не нужно себя мучить психологически. "

В первый день надо позавтракать тыквенной кашей без сахара. Можно чайную ложку меда. Затем выпить чай из ромашки.

На обед - тыквенный суп и салат из натертой тыквы и яблок

Ужин - 250 г оладий из тыквы, чай из мяты

Второй день

Завтрак - Тыквенный салат, чай или кофе без сахара

Обед - овощной или тыквенный суп

Ужин - сырые или печеные яблоки, травяной чай

Третий день

Завтрак - Тыквенно-рисовая каша без масла и сахара. Чай

Обед - суп с фрикадельками из нежирного мяса

Ужин - Тыквенный салат с ананасом

Четвертый день

Завтрак - салат из тыквы

Обед - борщ нежирный, запеченный перец

Ужин - запеченная тыква с нежирным сыром

"Если очень хочется есть, можно перекусить фруктами. Тем, у кого проблемы с поджелудочной, лучше посоветоваться с врачом перед такой диетой. Им сырая тыква может навредить "

gazeta.ua