Чем полезны грецкие орехи

Грецкие орехи богаты омега-кислотами, которые понижают уровень холестерина. Этот продукт уменьшает уровень наиболее вредных жиров, которые откладываются на стенках сосудов и закупоривают их. Омега-3 жирные кислоты предупреждают возникновение рака молочной железы. Орехи помогают защитить организм от болезней, останавливают цепные реакции, которые повреждают клетки в организме.

В Американской диетической ассоциации считают, что среди всех орехов самыми полезными являются грецкие.

"Мы рекомендуем употреблять орехи ежедневно в течение года. Они не имеют никакого негативного влияния. Навредить могут лишь тем, кто имеет на них аллергию "- заявил пресс-секретарь ассоциации Сьюзан Фарелл.

"Сейчас орехи везде продаются, они дешевые. И этим надо воспользоваться. Мы осенью скупаем орехи на весь год. Этот продукт вполне может заменить мясо. По крайней мере, на некоторое время, на сезон. В отличие от мяса, орехи являются более безопасным поставщиком белка. Они не имеют в себе гормонов и антибиотиков "- говорит киевский врач-диетолог Наталия Шевченко.

Во избежание сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета, диетолог советует съедать ежедневно по 6-7 штук орехов.

Грецкие орехи довольно калорийны. В 100 г продукта является 650 ккал. Это больше, чем в плитке шоколада.

"Да, они калорийны. Но их жиры наоборот сжигают все лишнее. Результате человек не набирает вес, а теряет "

Запеченные орехи не теряют своих полезных качеств. Но ореховое масло при высоких температурах становится токсичным. Хранить орехи лучше в морозильнике - желательно в герметичном контейнере. Извлекать из емкости лучше недельную порцию. Такие условия помогут сохранить антиоксидантные свойства грецких орехов.

gazeta.ua