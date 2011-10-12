Как носить туфли на каблуке без вреда для здоровья

Большинство женщин абсолютно справедливо полагают, что обувь на высоких каблуках выглядит наиболее элегантно и красиво. Поэтому шпильки так прочно вошли в жизнь современных дам. И это, несмотря на утверждения специалистов, что длительное ношение подобной обуви далеко небезопасно для здоровья. Какие же основные минусы таит в себе изящный каблук?

Бесспорно, обувь на высоких каблуках увеличивает рост, зрительно вытягивает и делает фигуру стройнее, визуально уменьшает размер стопы и удлиняет ноги. Так что любая модная женская одежда выглядит сногсшибательно. Но, к сожалению, разговоры о вреде шпилек далеко небезосновательны.

Всем поклонницам высоких каблуков следует понимать следующее: каждые 2 см каблука на 25% увеличивают давление на пальцы, что приводит к различным заболеваниям ног. Когда человек ходит босиком, его вес вполне равномерно распределяется по стопе. А, благодаря обуви на каблуках, весь вес перемещается на носок стопы, что приводит к развитию поперечного плоскостопия. Об этом говорит и тот факт, что среди женщин плоскостопие встречается заметно чаще, чем среди мужчин.

Также у большинства женщин, отдающих предпочтение обуви на высоких каблуках, деформирован большой палец ноги. Эта проблема напрямую связана с неравномерным распределением нагрузки на стопу.

Помимо всего прочего, высокие каблуки способствуют смещению центра тяжести вперед, в связи с этим для сохранения равновесия спина уходит назад. Изгиб спины становится более проявленным, происходит смещение таза и позвонков, а чуть позднее смещаются и внутренние органы. Все это, рано или поздно, приводит к воспалительным процессам органов малого таза и пищеварительной системы, искривлению позвоночника и остеохондрозу.

Ну и, конечно, всем модницам не стоит забывать и о том, что женские туфли на каблуках, зачастую, грозят различными травмами, так как она дает мало опоры, и в ней действительно трудновато удерживать равновесие. В результате этого, любительницы тонкой шпильки довольно просто могут стать обладательницами многочисленных синяков, ушибов и растяжений.

Но, что бы ни говорили и ни писали о вреде каблуков, женщины носили, носят и будут носить такую вредную обувь. Ведь, как известно, многие модницы придерживаются правила: «красота требует жертв». Тем не менее, чтобы сохранить красоту и здоровье ног на долгие годы, рекомендуется придерживаться нескольких правил:

- После целого дня ношения обуви на каблуках рекомендуется каждый вечер в течение 10 минут делать массаж ног. После чего подержать ноги в ванночке с расслабляющим маслом. Данные процедуры способствуют улучшению кровообращения и снимают усталость.

- Также рекомендуется в течение дня несколько раз менять обувь, чередуя обувь на высоком каблуке с обувью на низком каблуке. В этом случае вред, причиняемый вашим ножкам, будет сведен к минимуму.

А дамам с предрасположенностью к варикозам, артритам и прочим заболеваниям ног настоятельно рекомендуется совсем отказаться от высоких каблуков.

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