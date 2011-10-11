Разлив нефти у берегов Новой Зеландии признали катастрофой

Министр окружающей среды Новой Зеландии Ник СМИТ (Nick Smith) назвал ситуацию с разливом нефтепродуктов у побережья "крупнейшей морской природной катастрофой" в истории страны. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Australian.

В настоящий момент с севшего на риф контейнеровоза "Рена" (Rena) продолжается утечка топлива. По данным на утро 11 октября, в море могло попасть от 200 до 300 тонн нефтепродуктов - эта оценка значительно превышает изначально заявленный объем утечки. Сразу после аварии говорилось о попадании в море 20 тонн топлива.

Н.СМИТ также заявил, что при самом оптимистичном развитии событий в море попадет более 350 тонн нефтепродуктов. При этом он констатировал, что власти никак не могут помешать этому процессу. Самые худшие прогнозы связаны с вариантом, при котором судно от ударов волн развалится на части, и тогда в воду может вытечь весь запас топлива - около 1700 тонн. На топливные баки "Рены" были установлены специальные защитные чехлы, чтобы ограничить утечку, однако гарантировать безопасность власти не берутся.

Экологи из организации Maritime New Zealand, активно участвующей в ликвидации последствий катастрофы, ведут онлайн-мониторинг ситуации. По их оценкам, вероятность полного разрушения судна невелика, однако погодные условия складываются не лучшим образом - в море продолжается штормовое волнение и дует сильный ветер. MNZ также опубликовала предупреждение для судов, проходящих через район бедствия о том, что контейнеры с борта "Рены" могут быть отнесены в открытое море и стать причиной аварии.

Контейнеровоз "Рена" сел на риф 5 октября, все находившиеся на борту люди были эвакуированы находившимися поблизости судами. В ходе операции по нейтрализации последствий аварии судно-заправщик "Авануйа" (Awanuia) сделало попытку откачать топливный запас с "Рены", однако из-за сложных погодных условий этого сделать не удалось - экипаж "Авануйи" откачал лишь около 10 тонн топлива с борта аварийного контейнеровоза. В ходе операции заправщик получил небольшие повреждения, однако после срочного ремонта в порту должен осуществить новую попытку.

10 октября разлившиеся из топливных баков токсичные нефтепродукты достигли побережья новозеландского острова Северный. Сообщалось, что от загрязнения уже погибли несколько морских животных. Ряд особей, которые пострадали от нефтяной пленки, экологам удалось спасти.