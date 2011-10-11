84-летний американец покорил Килиманджаро

Американский пенсионер Ричард БАЙЕРЛИ покорил Килиманджаро в возрасте 84 лет, сообщает eTN.

Таким образом, пожилой турист получил возможность попасть в Книгу рекордов Гиннесса как старейший человек, забравшийся на вершину самой высокой точки Африки.

Р.БАЙЕРЛИ объявил о намерении покорить Килиманджаро в сентябре 2011 года. В путешествие он отправился с двумя своими внуками, а также в компании проводников и 14 носильщиков. За время восхождения, занявшего несколько дней, ни у кого из членов экспедиции пенсионера не возникло никаких трудностей со здоровьем.

Как скоро Р.БРАЙЕРЛИ намерен подать документы на регистрацию рекорда, пока не сообщается. Действующим обладателем достижения является британец Джордж СОЛТ, забравшийся на Килиманджаро в возрасте 82 лет (рекорд был зафиксирован в 2010 году).

eTN отмечает, что старейшим человеком, покорившим африканскую вершину, может быть французский пенсионер по имени Вальти ДАНИЭЛЬ. Он, по сведениям агентства, побывал на вершине Килиманджаро, когда ему было 87 лет. Впрочем, никаких документальных доказательств этому факту нет, отмечает Лента.ру.

Стратовулкан Килиманджаро расположен на северо-востоке Танзании. Вершина геологического образования находится на высоте 5895 метров над уровнем моря и называется пиком Ухуру.