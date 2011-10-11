Чем полезна горчица

Как известно, каждый продукт имеет свои положительные свойства, среди которых многие выделяют и горчицу. Что вы знаете о пользе горчицы? И хотя нетрадиционной медицине на сегодняшний день мало кто верит, все же горчица обладает некоторыми положительными способностями. Какими?

Во-первых, польза горчицы видна уже хотя бы в том, что она улучшает аппетит, предавая пищи неповторимый вкус и улучшая ее переваривание. Именно горчица придает новый вкус любому блюду. В России горчица популярна и востребована, поскольку входит в состав многих блюд, придавая им своеобразную изюминку.

Польза горчицы видна и в наружном применении. Например, о таком лечебном «инструменте» как горчичник наслышаны практически все. Зачем его используют в лечении? Дело в том, что горчица мобилизует защитные силы организма.

С помощью горчицы можно сделать волосы более упругими, мягкими, сильными и блестящими.

Нередко женщины беспокоятся о коже своего лица. Если постоянно использовать горчичную маску, легко добиться значительных изменений, в том числе улучшить кровообращение, избавиться от жирного блеска кожи и выровнять цвет лица.

К тому же ее можно использовать и в хозяйстве. Многие женщины моют посуду, используя горчицу, способную отмыть даже сильные загрязнения, так что многие известные моющие средства стоит оставить в сторонке.

С помощью горчицы можно восстановить даже нервы. Нередко ею лечат опухоли, а также ее используют, чтобы ликвидировать опасность отравления ядами, а также горчицу используют в приготовлении расслабляющих ванн.

Хотя имеются и противопоказания. Например, горчица вызывает аллергию, а также она неприятна на вкус, но без нее никак не обойтись в кулинарии и медицине.

Если сделать вывод, то горчица – это домашний советник и врач. Порой лучше экономить на дорогих кремах, а использовать природный ингредиент. Так что не нужно подобно грекам отмахиваться от горчицы, называя ее «тем, что раздражает глаз».

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