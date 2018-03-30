Список вещей, которые крадут счастье и здоровье

Не секрет, что для каждого человека дом - его крепость. И потому нужно постоянно следить за тем, что и как у нас происходит в доме.

Нужно поддерживать хороший микроклимат в своем жилище, ведь хотим мы этого или нет, но все эмоции, которые накопились за целый день, мы вносим в свой дом. Причем это происходит каждый раз, когда мы возвращаемся. Следовательно, и вещи, которые находятся в нашем доме, должны нести только позитивную энергетику, потому полезно периодически делать чистку.

Старая обувь и одежда Милые сердцу тапочки хороши только в целом виде. Как только обувь разбилась или сносилась, от неё нужно избавляться. То же относится к вещам. Не стоит превращать дом в склад старых поношенных вещей. Все это притягивает отрицательную энергию и даже мешает изменениям. Да, специалисты по фен-шуй считают, что старые вещи мешают женщинам избавляться от лишних килограммов и привносят в жизнь суматоху и обеспокоенность. Выбрасывать все подряд, конечно же, не стоит, а вот провести чистку шкафов никогда не поздно.

Битая посуда

Посуда - отдельный разговор. Такой уж менталитет - выбрасывать плохую посуду жаль, а пользоваться хорошей тоже ... жаль. Мы ставим хорошую посуду на полочки в сервант, а плохой пользуемся ежедневно. И каждый день удивляемся, почему со здоровьем проблемы и в личной жизни не так. Ведь трещины на посуде дают трещины в судьбе. И это совсем не мистика. Тарелки символизируют собой семью, уют, достаток. И если посуда потрескалась, мы подсознательно настраиваем себя на неудачи. Не нужно жалеть сервизы и дорогие наборы. Живем один раз, а хорошей посуды на всех хватит.

Вьющиеся растения Зеленые воспитанники в доме - это хорошо. Но не вьющиеся. Такие растения притягивают к себе разные болезни. Однако если растение находится на внешней стороне дома, оно защитит его от дурного глаза и неприятностей. Пусть вьющиеся растения находятся извне вашего дома, так вы будете уверены в своей защите.

Сухой камыш и ковыль

Не каждая икебана украшает дом, и в первую очередь это относится к сухому камышу и ковилю - они приносят несчастье. Поучитесь у японцев, больших мастеров по сухим травкам и засушенным цветам, которые не только ароматизируют и украшают дом, но и подпитывают его доброй энергетикой. Правильно подобранные в растения улучшают настроение, избавялют от болезней и способствуют согласию в семье. Измените камыш на бегонию, а хвойные веточки приносите в дом лишь во время зимних праздников - так вы никогда не будете нуждаться в позитивной энергии.

Это лишь небольшой ликбез в сфере управления энергией дома. Вы можете и самостоятельно определять ненадобность вещей. Подойдите к той или другой вещи в доме и попробуйте поговорить с ней о своих проблемах и радостях. Если вам неуютно - вещь чужая, не ваша. Если же вам хорошо, значит, эта вещь зарядилась вашей энергией и сможет охранять ваш дом от злых сил.

reporter.zt.ua