Почему выпадают волосы

У меня начали выпадать волосы. Ежедневно с расчески собираю целую горсть. Может ли такое быть из-за низкого гемоглобина?

Спрашивает Елена Бойко, 24 года, со Львова

Отвечает Евгений Ерошкин, 28 лет, дерматолог Центра кожно-венерологических заболеваний и косметологии.

— Низкий уровень гемоглобина не влияет на состояние волос. Но такое утверждение будет правильным, если выпадение провоцирует недостаток железа в волосяном покрове головы, а не в крови.

Как правило, волосы выпадают из-за резких изменений в организме: гормональных нарушений, дисбаланса микроэлементов, нейрогенных проблем (стрессы, хронические болезни), а также грибковых заболеваний волос.

gazeta.ua