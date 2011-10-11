Почему выпадают волосы
11:15, 11 октября 2011Зарубежные новости
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От стресса, грибковых заболеваний волос...
У меня начали выпадать волосы. Ежедневно с расчески собираю целую горсть. Может ли такое быть из-за низкого гемоглобина?
Спрашивает Елена Бойко, 24 года, со Львова
Отвечает Евгений Ерошкин, 28 лет, дерматолог Центра кожно-венерологических заболеваний и косметологии.
— Низкий уровень гемоглобина не влияет на состояние волос. Но такое утверждение будет правильным, если выпадение провоцирует недостаток железа в волосяном покрове головы, а не в крови.
Как правило, волосы выпадают из-за резких изменений в организме: гормональных нарушений, дисбаланса микроэлементов, нейрогенных проблем (стрессы, хронические болезни), а также грибковых заболеваний волос.
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