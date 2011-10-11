Лед - для омоложения кожи лица

Уже два года протираю лицо льдом, чтобы кожа была упругой. Но недавно прочитала в журнале, что холодное протирание — это стресс для кожи и она, напротив, теряет эластичность. Это правда?

Ольга Лемко, 35 лет, Киев

Отвечает Наталия Яковлева, 30 лет, косметолог оздоровительного центра ”Озирис”:

— Единственным противопоказанием холодотерапии — протирания кожи льдом — есть купироз (расширение сосудов). Если у Ольги такой проблемы нет, она может продолжать протирания. Чтобы усилить лечебный эффект, стоит использовать не просто замороженную воду, а отвары из лекарственных растений. Лучше всего подойдут ромашка и календула.

Кроме того, для поддержания упругости кожи советую делать контрастные обливания (горячая — ?холодная вода) и делать гимнастику для мышц лица.

gazeta.ua