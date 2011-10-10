ООН предсказала голод среди бедных слоев населения

Цены на продовольствие будут подвержены резким изменениям в ближайшие несколько лет, сообщается в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Это может привести к тому, что в странах, зависящих от импорта, разразится голод среди бедных слоев населения.

В феврале индексы цен на продукты питания в мире достигли исторических максимумов и стали одним из факторов, спровоцировавших беспорядки и революции в ходе так называемой "Арабской весны". С тех пор продовольствие немного подешевело, однако ФАО предсказывает новый всплеск из-за неопределенности в мировой экономике, роста цен на нефть и увеличения вероятности стихийных бедствий, отмечает Лента.ру.

Как отмечается в отчете, в среднесрочной перспективе главными факторами, подталкивающими цены на продовольствие вверх, являются рост спроса в наиболее динамичных развивающихся стран, общий рост населения и увеличение площадей, выделенных под биотопливо.

ООН ставит себе цель сократить число голодающих в мире с 1,02 миллиарда человек в 2009 году до 600 миллионов в 2015 г., однако из-за сложной ситуации с продовольствием сделать это будет непросто.

По оценке ФАО, угрозу голода можно смягчить расширением продовольственной помощи бедным странам, а также долгосрочным инвестированием в сельское хозяйство.