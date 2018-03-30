Как подготовить организм к осенним холодам

Осень - время подготовки организма, иммунной системы к уменьшению светового дня, другому рациону питания, встрече с неизбежными вирусными инфекциями холодного времени года. Наш организм теперь напряжен как никогда, даже если мы этого не ощущаем. Погода за окном меняется резко, и мобилизовывать силы иммунитета приходится в авральном порядке. На это расходуется довольно много энергии. Вот почему по вечерам нас познабливает, болит голова, начинается насморк, хочется закутаться в плед, попить горячего чаю. Увеличивается число вирусоносителей в общественных местах (магазинах, транспорте).

Одевайтесь правильно

Осенью самая распространенная болезнь - простуда. Но на самом деле диагноза такого не существует, любую "простуду" вызывает какая-то инфекция, чаще всего вирусная. Всего на человека могут напасть около 200 разных вирусов - но все эти заболевания протекают однотипно и даже имен собственных не имеют.

Утешайте себя тем, что после каждого вируса у вас сформируется пожизненный иммунитет, то есть второй раз вы им уже не заразитесь. Но все же держитесь на всякий случай подальше от чихающих и кашляющих. При каждом чихании, при кашле миллионы вирусов разлетаются на 2-6 метров. Зачем вам чужие вирусы?

Переохлаждение, как, впрочем, и перегревание, действительно провоцирует болезнь, помогает вирусам размножиться там, куда они прорвались - в нос, рот или даже глаз.

Осенью переохладиться просто - достаточно неправильно одеться. Ведь ранним утром действительно холодно, днем солнце еще греет вполне по-летнему, а вечером может пойти ледяной дождь. Поэтому одевайтесь хитро, то есть многослойно. Лучше тонкая блузка или рубашка, на нее - жилет, а сверху легкая куртка, чем теплая куртка на майку. Наденешь - жарко, снимешь - холодно.

Второй секрет правильной одежды - ее слой должен быть равномерен, чтобы не мерзли отдельные части тела. Лучше летние брюки и легкий джемпер, чем теплый свитер и голые ноги.

Самое уязвимое для холода место - шея. На ней больше всего рецепторов, улавливающих температуру среды. Поэтому если замерзла шея - холодно всему телу.

Помогут лекарства-адаптогены

Без потерь пережить смену сезонов вашему иммунитету помогут лекарства-адаптогены. Так называют препараты, чаще всего растительного происхождения, которые улучшают самочувствие, придают энергии, помогают сопротивляться инфекции. Их насчитывается более пяти десятков. Их аптечные настойки можно добавлять в чай, принимать с водой, из высушенных растений можно готовить вкусные и полезные отвары.

Адаптогены незаменимы, когда человек сталкивается с реальной возможностью заболеть: в холодное время года или при эпидемиях гриппа.

В последние годы ученые всего мира с интересом изучают ягоды с высоким содержанием природных красителей-антоцианов - чернику, бруснику, ежевику, черную смородину. Считается, что эти вещества предотвращают старение, защищают сосуды, противодействуют отекам, а также нормализуют кишечную микрофлору, которая является важной частью нашего иммунитета. Летом и осенью непременно включайте эти ягоды в свой рацион "живьем" и в виде компотов, киселей, джема, варенья и т.п.

Не напрягайтесь

Осенью природные ритмы замедляются. И листва плавно опадает в садах, заканчивают суетливый период заготовок лесные зверьки, даже вода в реках течет спокойнее.

Зимой мы, как какие-нибудь барсуки или опоссумы, тоже слегка толстеем, даже если сохраняем привычный режим питания. Обмен веществ, следуя вековым ритмам, слегка замедляется. Да и наши предпочтения в еде заметно меняются: вместо зеленых салатиков хочется старого доброго оливье, а вместо персика - булочку. Это природный механизм, который помогает:

1) пережить холодное время года, поскольку жировая прослойка под кожей лучше сохраняет внутреннее тепло;

2) создать стратегические запасы энергии на случай еще больших холодов. Ведь один грамм жира при расщеплении дает целых 9 килокалорий, а белка и углевода - всего 4.

Так что не огорчайтесь, если осенью начнете слегка прибавлять в весе и наберете килограмм-другой. Весной, когда обменные процессы ускорятся, все это благополучно сгорит.

Медики рекомендуют с природой не спорить, и в период смены периодов с теплого на холодный сверх меры не напрягать свои жизненные силы. Как один из способов предлагается отказаться от части запланированных, но необязательных дел.

Вместо этого лучше совершить прогулку по осеннему лесу, полежать на диване с книжкой. В целом, если правильно себя повести осенью в отношении своего любимого организма, прилив энергии зимой ему гарантирован.

Подготовила Вера Онопко

