Лимон содержит аспирин

12:01, 10 октября 2011
Зарубежные новости
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А если организм не воспринимает цитрусовых?

— Лимон содержит большое количество витамина С и аспирин. Поэтому он имеет антипростудные свойства. Аллергия на лимон не зависит от количества употребленного. Если организм не воспринимает цитрусовых, то реакцию может повлечь даже один грамм.- Рассказывает Людмила Забродская, 35 лет, врач-аллерголог Центра аллергических заболеваний верхних дыхательных путей и уха. -

Аллергия на цитрусовые иногда возникает и у людей с болезнями желудочно-кишечного тракта (гепатиты, дискинезия, дисбактериоз). Например, повышенная кислотность в сочетании с лимоном может вызвать сыпь на коже.

gazeta.ua

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