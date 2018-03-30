От чего зависит здоровье ваших волос

Секущиеся волосы - одна из самых распространенных проблем, с которой рано или поздно сталкивается практически каждая женщина.

Большинство предпочитает не дожидаться, пока кончики примут вид прутьев потрепанного веника, и стараются посещать салон почаще.

Кто-то убежден, что таким образом можно ускорить процесс роста волос и сделать их более здоровыми. Сразу отметим - это массовое заблуждение. Подстригая кончики волос, вы придаете им здоровый и ухоженный вид. На рост же волос воздействуют другие факторы.

Давайте поговорим о том, что становится причиной этой проблемы. Секущиеся кончики волос и 6 факторов, которые располагают к таким последствиям.

1. Частое использование термоприборов

Речь идет, как вы понимаете, не о кипятильниках, а о незаменимых женских помощниках - фенах, утюжках, плойках и т. д.

Что делать: Полный отказ от их использования может показаться мучительной пыткой для женщины - как жить теперь без фена и укладки, а бигуди? Не нужно поднимать панику, вам не запрещают пользоваться утюжком, вам рекомендуют постараться уменьшить количество своего общения с горячими "вредителями" или сделать его максимально безопасным, если это возможно.

Если сушить волосы естественным путем вы не можете себе позволить - нет времени / холодно в квартире / непослушные волосы требуют укладки феном:

•старайтесь не подносить фен слишком близко к волосам, оптимальное расстояние 30-40 см;

•следите за тем, чтобы температура потока горячего воздуха не была слишком высокой;

•не забывайте про прохладное действие фена;

•используйте термозащитные средства ухода за волосами.

2. Неправильно подобранные средства ухода

Как выбирают шампуни и прочие средства ухода многие дамочки? Ой, какая красивая баночка, а еще и мой любимый бренд, а еще и мочалка в подарок, а скидка - 20%! Надо брать. Это становится причиной последующих проблем.

Что делать: Выбирая маски, кондиционеры, шампуни, пенки, муссы, лаки, в первую очередь учитывайте тип своих волос.

3. Окрашивание волос

От этого также непросто отказаться. Для многих женщин покраска - это еще одна возможность побаловать себя, развлечь и сделать еще красивее. Как от такого отказаться... Для барышень более взрослых покраска уже необходимость - седина мало кому кажется сильно привлекательной. Поэтому не краситься совсем вряд ли получится.

Что делать: Старайтесь краситься реже и использовать крем-краски, более щадящие к вашим волосам. Помните о масках и народных средствах - укреплять волосы после покраски очень важно.

4. Неправильное расчесывание

Обратите внимание на арсенал своих расчесок - из какого материала они изготовлены, какая частота расположения зубцов? Мы не так много внимания уделяем этим вопросам, а потом оказывается, что от них в определенной мере зависит здоровье волос.

Что делать: Не стоит расчесываться слишком часто и интенсивно - это может повредить кутикулу волоса, его защитный слой. Также не стоит покупать расчески с мелкими и частыми зубчиками, металлические расчески и пластиковые гребни. Широкая и мягкая щетка - оптимальный вариант.

Не расчесывайте мокрые волосы - таким образом вы растягиваете их и делаете более слабыми, а в запутанном виде - еще и рвете! Будьте нежны со своей красотой.

5. Неправильное питание

Нехватка витаминов и необходимых веществ в организме может привести к тому, что волосы потеряют здоровый вид.

Что делать: если проблема секущихся кончиков приобрела уже серьезный масштаб, возможно стоит обратиться даже к доктору. Правильное питание, меньше жирного, жареного, острого, больше фруктов и овощей - не забывайте, что больший процент здоровья ваших волос зависит от питания!

6. Внешняя среда

И зимой, и летом есть свои прелести погоды, от которых стоит заботливо защищать свою красоту.

Что делать: Как и лицо, волосы нуждаются в особом уходе в определенный сезон. Летом старайтесь не проводить много времени на солнце без головного убора - волосы пересушиваются, им нужно дополнительное увлажнение и питание.

Зимой старайтесь не ходить без шапки - мороз и ветер также оказывают пагубное влияние, которое значительно ослабляет волосы и приводит к раздвоению кончиков прядей.

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