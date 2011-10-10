Пиявка — естественный врач

— Слюна пиявок напоминает аптечку, битком набитую медикаментами, — объясняет гирудотерапевт Богдан Паленичак. — В ней свыше ста биологически активных веществ, которые невозможно создать искусственно. Эти ферменты имеют обезбаливающее, противовоспалительное действуе.

Врачи утверждают, что гирудотерапия может помочь при сердечно-сосудистых патологиях, невралгиях, половых расстройствах и бесплодии. Сегодня пиявки используют также при лечении заболеваний дыхательной системы и в стоматологии.

— Например, в отоларингологию гирудотерапия пришла недавно, но при лечении острого неврита, отита или гайморита оказалась чрезвычайно эффективной, — добавляет врач. — Рекомендуем метод детям, склонным к застудам, для укрепления иммунитета - как прививки. Секрет пиявок улучшает обмен веществ, потому актуальный и в лечении целлюлита, ожирения и в косметологии. Гирудотерапию можно применять параллельно с другими методами лечения.

Специалист подбирает курс каждому индивидуально. От заболевания зависит место укуса пиявки и длительность сеанса.

— Прикладывать можно только медицинские пиявки, но в Украине в природе их не найдешь. Лечебные пиявки выращивают на специальных биофабриках. В аптеках часто продают дикую пиявку. Чтобы не натолкнуться на такую, надежнее обратиться к специалистам, — объясняет Богдан Иванович. — Пиявок можно ставить через день на протяжении двух-трех недель. Курс повторяют каждые полгода. Столько же времени в организме человека сохраняется секрет пиявок. Иногда после трех-четырех процедур в месте укуса возникает зуд, покраснение. Это свидетельствует, что организм оздоравливается.

Противопоказания к лечению пиявками практически отсутствуют. Метод запрещен лишь при несвертываемости крови, в отдельных случаях при беременности и онкологических проблемах.

gazeta.ua