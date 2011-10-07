Молоко может спровоцировать рождение двойни

Результаты недавних исследований показывают, что рацион питания с большой долей молочных продуктов может существенно повысить вероятность рождения женщиной двойни.

Данные исследования, опубликованные в журнале "Джорнэл оф Репродактив Медисин" показывают, что вероятность рождения двойни у пьющих молоко в пять раз больше, чем у вегетарианок. Число случаев рождения двойни в мире в последние 30 лет существенно выросло, в некоторых странах более чем на 50%.

По мнению ученых, по-видимому, сказываются воздействие лечебных курсов по репродуктивной способности и поздние беременности. Однако новые данные показывают, что рацион питания также имеет немаловажное значение.

В рамках исследования доля случаев двойни у женщин, которые употребляли в пищу молоко сравнивалась с таким же показателем у вегетарианок. Предполагается, что причиной может быть протеин, который находится в печени животных. Он называется инсулиноподобный фактор роста (ИФР) и входит в состав коровьего молока и других продуктов животного происхождения.

Попадая в организм женщины, он делает яичники более чувствительными и усиливает выработку женских половых клеток. Высокий уровень ИФР повышает вероятность выживания эмбриона на ранних стадиях развития.

ma-ma.ru