Иммунитет усилит чай из шиповника

— Иммунная система ослабевает зимой и осенью, когда организм исчерпывает запасы витаминов и питательных веществ, - рассказівает врач-иммунолог Леся Билянская, 49 лет. - Человек начинает часто болеть — больше шести - восьми раз на протяжении года. Болезнь долго не отступает, увеличиваются лимфатические узлы, печень и селезенка.

Для укрепления иммунитета в первую очередь нужно хорошо питаться. Еда должна содержать разные витамины и микроэлементы и, главное, быть разнообразной. Обычно организму недостает витаминов, белков и растительной клетчатки. Поэтому следует налегать на фрукты, мясо, кисломолочные продукты и каши. Нужно употреблять больше витаминов А, В, С, Е. Особенно полезны цитрусовые: лимоны, апельсины. Также советую пить всевозможные чаи, отвары. В период эпидемии гриппа лучше всего укрепит организм чай из шиповника. Кроме того, избегайте чрезмерных физических и психических нагрузок, стрессовых ситуаций.

gazeta.ua