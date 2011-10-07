Перу: школьный автобус сорвался в ущелье

В 70 км от столицы Перу Лимы школьный автобус сорвался в ущелье.

Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей местной полиции, погибли 10 человек, 22 госпитализированы. Среди погибших четверо детей.

Дети возвращались со школьной экскурсии в столичном парке развлечений.

Согласно официальным данным, в Перу ежегодно в автоавариях погибает около 3,5 тысячи человек. Причиной этому служат как неудовлетворительное состояние дорог и машин, так и низкая культура вождения, отмечает NEWSru.