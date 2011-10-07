Салат молодости с сельдереем и облепихой

Как омолодить организм и прожить до ста лет, знают в Киевском городском Центре здоровья. Здесь разработали салат из 10 составляющих. Он улучшает здоровье и восстанавливает мужскую силу.

— Рецепт придумал мой учитель Константин Назаренко, когда женился во второй раз — на женщине, младше его на 30 лет, — рассказывает заместитель главного врача центра 36-летний Отто Стойка. — Он базировался на научном открытии американских ученых: если употреблять в пищу сельдерей и облепиху, то у 75-летних людей ткани приобретают свойства 40-летних, восстанавливается мужская сила.

Каждая составляющая салата влияет на организм по-своему: топинамбур нормализует уровень сахара в крови, морковь улучшает зрение, пастернак выводит слизь из организма, редька заживляет раны, капуста пополняет микроэлементами, хрен возбуждает аппетит, валериана способствует хорошему сну.

— Для более сильного эффекта овощи нужно есть с морской рыбой, — говорит Отто Александрович.

Рецепт молодости

Взять по 150 граммов корня сельдерея, пастернака, топинамбура, яблока, редьки черной, моркови, капусты "брокколи", по 50 граммов корня хрена, петрушки, корня валерианы. Овощи дважды перекручивают на мясорубке, солят. Добавляют столовую ложку яблочного уксуса, аптечный флакон облепихового масла или несколько ложек подсолнечного. Массу перемешивают и хранят в холодильнике. Принимать по 2–3 ст. ложки утром и вечером.

gazeta.ua