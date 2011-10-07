Ученые создали таблетку от седины

В лабораториях компании L`Oreal разработаны таблетки от седины. Прием одной таблетки в день позволяет сохранить естественный цвет волос до глубокой старости.

Как сообщает ТСН, ученые обещают, что препарат не будет иметь побочных эффектов, так как в его основе экстракт разных фруктов.

Бруно Бернард, глава отдела биологической косметики компании L`Oreal, считает, что пищевая добавка, формула которой держится в секрете, будет пользоваться большим спросом не только у женщин, но и мужчин. При этом он предупредил, что прием препарата следует начинать до появления первой седины.

Компания обещает, что препарат появится в свободной продаже уже в 2015 году.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые нашли способ борьбы с сединой. Исследования показали, что на цвет волос влияет особый белок под названием Wnt.

Если подвергнуть Wnt генетическим изменениям, можно будет остановить процесс поседения, рассказали ученые. Подобный эксперимент был успешно проведен на мышах.