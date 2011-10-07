Во французских школах запретили кетчуп

Французское правительство ввело запрет на использование кетчупа в студенческих и школьных столовых, сообщает "Сегодня" со ссылкой на "Лос-Анджелес Таймс".

Речь идет о пропаганде здорового питания и традиционной французской кухни. Столовые могут подавать кетчуп только с картошкой фри и не чаще одного раза в неделю. Новые правила обязывают столовые увеличить количество овощных блюд в меню и уменьшить жирность продуктов.

Отмечается, что около 6 миллионов детей во Франции ежедневно обедают в столовых. Решение о запрете кетчупа было принято французскими властями четыре года назад, но вступило в силу только в этом учебном году.