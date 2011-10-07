Какао-масло разглаживает морщинки вокруг глаз

Какао-масло богато на полезные нашему организму витамины и микроэлементы.

Из него можно делать компрессы для кожи вокруг глаз. Особенно это актуально для те, кто часто смотрит прищурясь. Из-за этого появляется много мелких морщинок.

Для компресса разогревают небольшое количество масла на водяной бане, смачивают в нем два ватных диска. Накладывают их на проблемные зоны и накрывают теплым полотенцем. Потом кожу протирают водой комнатной температуры и кубиками льда из зеленого чая и лимонного сока.

gazeta.ua