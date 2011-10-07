Какао-масло разглаживает морщинки вокруг глаз
10:51, 07 октября 2011Зарубежные новости
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Смачивает в нем два ватных диска...
Какао-масло богато на полезные нашему организму витамины и микроэлементы.
Из него можно делать компрессы для кожи вокруг глаз. Особенно это актуально для те, кто часто смотрит прищурясь. Из-за этого появляется много мелких морщинок.
Для компресса разогревают небольшое количество масла на водяной бане, смачивают в нем два ватных диска. Накладывают их на проблемные зоны и накрывают теплым полотенцем. Потом кожу протирают водой комнатной температуры и кубиками льда из зеленого чая и лимонного сока.
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